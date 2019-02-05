Губернатор Кузбасса пообещал снести все долгострои

В областной администрации состоялось очередное аппаратное совещание. Губернатор Сергей Цивилев поручил в кратчайшие сроки снести все долгострои ради безопасности жителей.

«Объект, который подлежит демонтажу, должен быть разобран в кратчайшие сроки. Пока демонтаж не произведён, все объекты должны находиться под охраной для безопасности людей, прежде всего наших детей», – отметил Сергей Цивилев.

Глава области считает, что любое неиспользуемое строение должно соответствовать всем региональным строительным нормам.

Так, по словам главы Кемерово Ильи Середюка, в столице Кузбасса выявили 58 таких объектов, пять из которых принадлежат государству. Как отметил градоначальник отметил, все объекты находятся под охраной.

Глава южной столицы Сергей Кузнецов сообщил, что на территории Новокузнецка находится 73 долгостроя. Местные власти уже сносят объект по улице Зыряновская, 44 на основании решения суда. По остальным объектам, доступ к которым нужно ограничить, направлены соответствующие уведомления об установке или восстановлении ограждения.

Фото: администрация Кемеровской области.