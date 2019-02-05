Кемеровчанин сажал на цепь 11-летнего сына

В Кемерове возбуждено уголовное дело отношении 51-летнего мужчины, его обвиняют в истязании несовершеннолетнего сына.

По данным следствия, в период с 2017 года по октябрь 2018 года мужчина жестоко издевался над мальчиком: избивал ремнём и сажал на цепь с 16-ти килограммовой гирей. Известно, что родители злоупотребляли спиртными напитками и ребенок нередко намеренно задерживался на улице и ждал, пока они уснут.

О происходящем в семье стало известно после того, как потерпевший сбежал из дома. Следователей насторожило, что родители заявили об исчезновении сына только через четыре дня. Мальчик был найден, но домой возвращаться отказался.

«Сотрудникам правоохранительных органов он рассказал о побоях и о том, что отец держит его на цепи», — сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Подозреваемый пояснил стражам порядка, что цепь купил для собаки, однако позже выяснилось, что животного в семье нет и никогда не было. Позже выяснилось, что мужчина считал, что такими действиями воспитывает мальчика.

В рамках следствия предстоит выяснить, отдавал ли мужчина отчёт своим действиям, когда издевался над сыном. Также будет дана оценка действиям матери, которая не обращала внимание на происходящее.

Стоит отметить, что после случившегося юный кемеровчанин отказался жить с родителями и добровольно переехал в приют. Медики диагностировали у ребёнка психическое расстройство, появление которого спровоцировал жестокий отец.