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Власти Кузбасса решили судьбу разреза «Тишинский»

06 февраля 2019 в 10:31

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов обсудил с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым судьбу месторождения «Тишинское». Темой встречи стала судьба угольного предприятия около южной столицы региона.

Месторождение «Тишинское» находится не только близко от Новокузнецка (Новоильинского района), но и ряда сел Новокузнецкого района.

«Я доложил об этом губернатору, представил схему развития города, который в перспективе своего развития должен застраиваться в будущем именно в этом направлении. Остановился и на том, что наших жителей, которые покупают здесь новые квартиры, уже сейчас волнуют вопросы сейсмоустойчивости и экологии, в связи с новой угольной разработкой», — написал глава южной столицы в соцсетях.

В итоге власти региона приняли решение не открывать разрез вблизи города. Будет подготовлено письмо в Министерство энергетики за подписью губернатора об исключении участка из комплексной программы развития и отмены аукциона на разработку участка.


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