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В Кемерове экстренно эвакуировали кардиоцентр

06 февраля 2019 в 11:13

Около 9:10 на улице Сосновый бульвар, 6 из-за пожарной тревоги эвакуировали пациентов и сотрудников кардиоцентра. Позднее выяснилось, что тревога была учебной.

«Люди явно не знают, как вести себя во время пожара, так как многие поехали на лифтах. Позже нам сказали, что эвакуация учебная, но проверяли помещения», - отметила одна из пациенток учреждения.

Персоналу и пациентам разрешили вернуться в здание уже через 5-7 минут. В ГУ МЧС РФ по Кемеровской области о ЧП не поступал. Учения проходили без участи сотрудников чрезвычайного ведомства.

 

Фото: vk.com/«Инцидент Кемерово».


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