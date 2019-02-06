В Кемеровской области повысят пенсию

С 1 февраля 2019 года в Кузбассе прошли очередные изменения доплаты к пенсии, корректировки коснулись 27 986 пенсионеров-горняков.

Сумма доплаты будет устанавливаться для каждого пенсионера индивидуально. В среднем сумма доплаты в ближайшие три месяца составит 3 448, 86 рублей, а максимально – 6 033, 44 рубля.

«Это касается тех пенсионеров, которые имеют стаж подземной работы по добыче угля, сланца, на строительстве шахт и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) не менее 25 лет. Либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий — горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин», — сообщили в ОПФР по Кемеровской области.

Напомним, размер доплаты пересматривается каждые три месяца, в следующий раз корректировки могут произойти с 1 мая.