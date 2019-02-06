В Кемерове закроют легендарный кировский роддом

О закрытии учреждения заявила замгубернатора по вопросам здравоохранения Елена Малышева. По ее словам, решение обусловлено несколькими причинами.

Во-первых, количество случаев родовспоможения в этом роддоме с каждым годом уменьшается, то есть, по сути, учреждение не является востребованным у пациентов.

«За 2017 год было 977 случае родовспоможения, в 2018 - всего 895 случаев», - отметила замгубернатора.

Кроме того, в роддоме нет и не планируется появление службы реанимации новорожденных, а потому здесь не могут оказать помощь «тяжёлым» и недоношенным детям.

Как уточнила замначальника областного департамента здравоохранения Елена Зеленина, организовать детскую реанимацию в роддоме № 2 не было возможности из-за особенностей здания 1953 года постройки и нехватки кадров.

Елена Малышева заверила, что персоналу роддома будет предложена работа в женской консультации при больнице № 2 или в других роддомах. В Кемерове остаются работать ещё три роддома, которым хватит мощностей для приема в том числе жительниц Кировского района.