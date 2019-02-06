Житель Кузбасса зарезал жену на глазах у шестилетнего сына

31 января в Крапивинском районе 28-летний мужчина на глазах своего шестилетнего сына убил супругу. По данным следствия, супруги находились в бракоразводном процессе, но ещё не были официально разведены.

Инцидент произошел в вечернее время. Когда 28-летняя женщина выходила с территории детского сада с ребёнком, супруг подошел к ней, но та не захотела общаться с ним.

«Во время ссоры мужчина достал нож и несколько раз ударил им свою жену. Мальчик успел отбежать в сторону, испуганного ребёнка заметила прохожая, которая отвела его от места происшествия в сторону», — рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Затем кузбассовец специально повредил свою руку, однако прибывшие на место происшествия медики сумели его спасти. После злоумышленника задержала полиция.

Сейчас задержанный находится под стражей по решению суда, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство». Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.

Отмечается, что у супружеской пары есть ещё один ребёнок младше трёх лет. В настоящее время потерпевшей и задержанного находятся у родственников.