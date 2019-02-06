Ильдар Узбеков поддержал инициативу Госдумы о бесплатном угле для пенсионеров-ветеранов

29 января в Государственную Думу был внесён законопроект, восстанавливающий право российских шахтеров-пенсионеров и членов их семей на обеспечение пайковым углем.

Законопроект уже получил одобрение правительства, и если его примут, то нововведение начнет действовать с 1 января 2020 г. По словам автора инициативы Дмитрия Исламова, к таким образом этому времени количество получателей угля увеличится на 9 тысяч человек в 22 регионах. Уже до конца апреля 2019 г. Минэнерго должно составить уточненный список получателей льготы и рассчитать необходимый объем угля.

Как отметил управляющий холдинга «Сибуглемет» Ильдар Узбеков, законопроект призван поддержать наименее защищенные категории граждан, затраты которых на приобретение угля для отопления жилищ составляют значительную часть семейного бюджета.

«Главным образом это коснётся в том числе жителей Кемеровской и Ростовской областей», - пояснил он.

Эксперты подчеркнули, что этот законопроект угледобывающие регионы ждали более 10 лет.

«После приватизации угольных шахт и оптимизации затрат эта социальная норма пропала. Хотя в непростых порой условиях в шахтёрских посёлках, зачастую не имеющих магистрального газа, пайковой уголь являлся гарантией для относительно нормального качества жизни», - согласен глава венчурного фонда «CoalFuture».

Однако, по мнению Ильдара Узбекова, предложенный законопроект имеет куда более значительные последствия, чем просто восстановление социальной справедливости.

«Госдума мыслит стратегически. Если до сих пор какие-то компании откладывали неизбежное – совершенствовать производство, искать возможности глубокой переработки, то теперь они сконцентрируют на этом усилия, а субсидии на пайковой уголь в этом помогут. Тем более, что сегодняшние экономические успехи угольной промышленности позволяют обеспечить серьёзный задел на будущее и подготовиться к новым секторальным вызовам», – считает управляющий холдинга «Сибуглемет».

Особо подчеркнул Ильдар Узбеков, что законодательное возвращение этой нормы повысит социальную ответственность бизнеса, поспособствует более экономному использованию ресурсов за счет модернизации производств и обеспечит дополнительные поступления за счет бюджетных выплат.

Так, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на предоставление бесплатного пайкового угля в период с 2020 по 2030 г. потребуется дополнительное финансирование из средств федерального бюджета в размере 1,9 млрд руб., в том числе на 2020 г. – более 250 млн руб.

При этом, согласно заявлению Министерства энергетики, в 2018 г. Россия экспортировала рекордные 200 млн тонн угля. «Подобных цифр не знала Россия, не знал Советский Союз за всю свою историю», – констатировал заместитель министра.

Благодаря таким достижениям угольной промышленности в угольную отрасль страны поступили существенные средства.

«Их необходимо инвестировать в перестроение угольной структуры России на фоне снижения мирового спроса на традиционный уголь и растущего запроса на альтернативную более экологичную энергию», - уверен Ильдар Узбеков.

Глава венчурного фонда убежден, что ради сохранения социальной стабильности в регионах угледобычи, экономической и энергетической безопасности страны сегодняшние рекорды нельзя воспринимать просто как красивые цифры.

«Сейчас открывается окно возможностей, упустить его нельзя», – заключил Узбеков.