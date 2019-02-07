Жуткий пожар под Кемеровом: пятерых детей увезли в больницу с ожогами (видео)

Вечером 6 февраля в деревне Мозжуха загорелся частный трёхэтажный дом по улице Заимка 2, дом №4, в котором жила многодетная семья.

На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны дом горел открытым пламенем. По информации ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, в 21:53 открытое горение было ликвидировано, в результате пожара в доме обрушились межэтажные перекрытия.

«Пять детей госпитализированы, также с ожогами доставлены в больницу двое взрослых, местонахождение ещё двух человек выясняется», — сообщает «Интерфакс-Сибирь».

В настоящее время правоохранители устанавливают причину возгорания. Соседи предположили, что в доме взорвался казовый баллон или отопительный котел, так как был слышен сильный хлопок. По их словам, сгорел не только дом, но и соседская постройка, а также всё сено, которое заготовили на корм сельскохозяйственным животным.

Фото, видео: vk.com / "Регион-42".