Тело ребенка обнаружено на месте пожара в Мозжухе

Напомним, сигнал о возгорании частного трехэтажного дома на улице 2-я Заимка поступил на пульт диспетчера МЧС в 19:10 6 февраля. На момент приезда здание уже горело открытым пламенем, перекрытия обрушивались. Пожарным понадобилось почти три часа, чтобы потушить пожар.

«В результате пожара выгорело 184 квадратных метров. По предварительным данным, пожар произошёл из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования», - рассказали в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

С места пожара в больницу доставили пятерых детей и двоих взрослых. Позже спасатели нашли тело ещё одного ребёнка.

Известно, что в доме проживала многодетная приёмная семья – двое взрослых и семеро детей. Кроме одного ребёнка, которого забрали из больницы родственники, остальные выжившие члены семьи находятся в больнице с ожогами различной степени.