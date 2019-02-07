В Кемерове водитель переехал девушку на «зебре»

Авария произошла днём 6 февраля на улице Нахимова, 48. В 12:35 40-летний водитель Toyota Corona Premio сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Предварительно установлено, что автомобилист двигался по улице Нахимова со стороны улицы Ракитянского в сторону проспекта Шахтёров. А 22-летняя горожанка переходила дорогу по нерегулируемой «зебре» справа налево по ходу движения автомобиля. В итоге водитель не уступил дорогу девушку и совершил наезд на неё», - рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

Очевидцы вызвали скорую помощь и передали пострадавшую им. Девушку с различными травмами доставили в больницу, в момент госпитализации она была без сознания. Сейчас пострадавшая находится на стационарном лечении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что водитель, допустивший наезд на кемеровчанку, был трезвым.