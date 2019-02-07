В Кузбассе отменили выборы глав Кемерова и Новокузнецка

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал закон об отмене выборов глав Кемерова и Новокузнецка, принятый региональным парламентом в конце января 2019 года.

Согласно постановлению, теперь глав городов будут назначать. Но новый закон впервые применят только после того, как закончится срок полномочий действующих мэров двух кузбасских городов.

На сегодняшний день мэром Кемерова является Илья Середюк, он был избран сроком на пять лет в 2016 году. Главой Новокузнецка в 2018 году переизбран Сергей Кузнецов. Должность он будет занимать так же 5 лет.