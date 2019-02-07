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В Кемеровской области построят четыре школы и 18 детских садов

07 февраля 2019 в 14:40

Замгубернатора по строительству Глеб Орлов рассказал о планах по строительству дошкольных и образовательных учреждений.

«В 2019 году начнём строительство четырёх школ. Это Анжеро-Судженск, Белове, Промышленновском районе и Юрге, и строительство 18 детских садов - и в Кемерове, и в Новокузнецке, и по другим территориям области», - сообщил замгубернатора.

По его словам, на ближайшие годы в работе будут 70 объектов на общую сумму в 43 миллиарда рублей. На эти средства также будут капитально отремонтированы 12 школ Кузбасса.


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