В Новокузнецке погибли отец и маленький сын

ЧП произошло днём 6 февраля на улице Запорожная. Около 15:50 начался пожар в одной из квартир в девятиэтажном доме на улице Запорожская. Из здания самостоятельно эвакуировались девять человек, в том числе три ребёнка. Уже после того, как пожар был потушен, в квартире нашли двух человек.

«Пожар унёс жизни двух человек – мужчины 1982 года рождения и мальчика 2015 года рождения. Бороться за жизнь взрослого было уже бесполезно, а вот ребёнка передали врачам, которые попытались спасти его, но безуспешно», — сообщает «Новокузнецк.RU».

По данному факту организована доследственная проверка. Наиболее вероятной причиной возгорания, которое привело к трагедии, считается неосторожное обращение с огнём.

«Пожар начался в детской комнате, которая является ближней ко входу в квартиру. Не исключается, что в момент возгорания взрослый мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В жилище были обнаружены рюмки и пустые бутылки из-под алкоголя. Более точная информация на этот счёт появится, когда состоится судебно-медицинская экспертиза», – рассказал следователь по особо важным делам СО по Новокузнецку СУ СК РФ по Кемеровской области Артём Некрасов.

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