В Кузбассе водитель автобуса избил пассажира

6 февраля в Новокузнецке на проспекте Мира, 8а водитель автобуса избил пассажир, сообщают СМИ. За помощью обратился сын пострадавшего пассажира.

«Мой отец задремал в автобусе. Когда очнулся, подумал, что проехал свою остановку, встал, подошёл к двери и начал по ней стучать. Водитель остановил автобус, после чего вытащил отца на улицу, и со слов свидетелей, начал бить руками и ногами. В итоге у отца рассечена бровь и ушиб руки», - рассказал журналистам родственник новокузнечанина.

Точный номер автобуса пострадавший не помнит, он ехал с конечной остановки и предположительно, это был либо №80, либо №81.

Мужчина просит откликнуться свидетелей, у которых есть фото или видео произошедшего, по тел. 8-950-263-0050.