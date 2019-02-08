Кемеровчанин разговаривал по телефону и попал под маршрутку (видео)

Авария произошла 7 февраля на улице 50 лет Октября. В 11:51 маршрутка сбила пешехода, который переходил дорогу по «зебре».

Момент ДТП попал на камеру наружного наблюдения. На опубликованных кадрах видно, что маршрутка протащила мужчину на несколько метров вперёд. Затем водитель общественно транспорта выскочил из кабины и подбежал к пострадавшему мужчине, который к тому времени уже поднимался с земли. В итоге пострадавший на своих ногах покинул место ДТП.

Отмечается, что в ГИБДД сигнал о данной аварии не поступал. По словам очевидцем, мужчина разговаривал по телефону в тот момент, когда начал пересекать проезжую часть на красный сигнал светофора.

Фото, видео: youtube.com/ Камера на 50 лет Октября.