В Новокузнецке из-за ДТП полностью сгорел автобус (видео)

ЧП произошло утром 8 февраля на проспекте Запсибовцев. В 6:50 здесь столкнулись Toyota Cynos и пассажирский автобус ПАЗ.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным автобусом, который выполнял рейс по перевозке работников металлургического комбината. После автоаварии произошло возгорание пассажирского транспорта», - сообщили в ГИБДД по Кемеровской области.

В момент ДТП в автобусе находились 30 человек, все они самостоятельно эвакуировались из транспорта. После автоаварии произошло возгорание пассажирского транспорта.

«На место ДТП выехали две единицы спецтехники. Спасатели тушили возгорание. В результате пожара пассажирский автобус выгорел полностью. Предварительно, автобус загорелся из-за столкновения с машиной», - рассказали в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Известно, что в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото, видео: vk.com/«Новокузнецк ОНЛАЙН».