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На кузбасском разрезе 6 горняков погибли в ДТП (видео)

08 февраля 2019 в 15:31

Утром 8 февраля в Кемеровской области в 8:30 на ОА разрезе «Распадский» с восьмиметровой высоты в кювет упал служебный автобус, перевозивший рабочих со смены.

В результате происшествия шесть человек погибли на месте, ещё 16 человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Междуреченска Дмитрий Григорьев и следственная группа.

«В рамках расследования уголовного дела в том числе будет установлено, в исправном ли состоянии автобус был допущен к перевозке рабочих и соответствовало техническое оснащение транспорта погодным условиям», — сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

 

Видео: vk.com/«LiveCorr - стримы, видео, новости».

Фото: riafan.ru


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