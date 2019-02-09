Задержан глава подразделения РЖД в Кузбассе (видео)

В Кемерове задержали по подозрению в покушении на дачу взятки должностное лицо структурного подразделения ОАО «РЖД».

Предварительно, подозреваемый, являясь должностным лицом структурного подразделения ОАО «РЖД», незаконно участвовал в предпринимательской деятельности. Он фактически управлял ООО «Гарант», которое осуществляло свою коммерческую деятельность посредством сдачи в аренду принадлежащих ему железнодорожных путей необщего пользования, а также сдачи в субаренду земельных участков, прилегающих к ним и принадлежащих ОАО «РЖД».

«Летом прошлого года мужчина в интересах коммерческой компании хотел получить земельный участок, который принадлежит ОАО «РЖД», и через технического директора ООО «Грант» предложил одному из заместителей начальника Западно-Сибирской железной дороги оплатить покупку ружья «Блейзер», стоимость которого составляет минимум 470 000 рублей, но тот отказался», - сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В ближайшее время состоится суд, на котором мужчине изберут меру пресечения.

Видео: youtube.com/ Следственный комитет Российской Федерации.