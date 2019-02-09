Семьи погибших кузбасских горняков получат по 3 млн рублей

В пресс-службе администрации Кемеровской области сообщили, что семьи погибших горняков во время ЧП на разрезе «Распадский» в Междуреченске получат материальную помощь в размере 3 миллионов рублей. Так, ПАО «Распадская» выплатит по одному миллиону рублей. Ещё по два миллиона каждая семья погибшего горняка получит от страховой компании.

Кроме того, каждому члену семьи, которая 8 февраля 2019 года, потеряла родственника, от администрации области поступит по 100 000 рублей и материальная помощь на организацию похорон.

«Пострадавшие работники разреза «Распадский» получат от областных властей по 100 000 рублей. Также будут предусмотрены бесплатное лечение и образование детей погибших горняков», — сообщили в областной администрации.