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Бездомная кемеровчанка пыталась задушить девочку в подъезде

09 февраля 2019 в 17:22

В третьем подъезде неопрятного вида женщина напала на двух 12-летних девочек, одну из них она пыталась задушить.

Со слов пострадавшей, на шестом этаже она вместе с подругой кормила котёнка. В это время в подъезде грелась женщина без определённого места жительства. В какой-то момент она отобрала у одной из девочек сумку, забрала котёнка и начала спускаться вниз. Девочки побежали за ней с требованием вернуть сумку и котёнка.

Женщину спугнул один из жильцов на третьем этаже. Она бросила сумку и котенка, однако, когда мужчина ушел, снова напала на детей. Одну из девочек нападавшая ударила сумкой, а другую начала душить. Происходящее увидели двое мужчин, которые отбили детей у женщины.

Родственники пострадавших обратились в полицию и рассказали, что бездомная часто греется в этом подъезде и узнать ее можно по зелёной шапке с логотипом «МегаФон».


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