В Кузбассе экстренно эвакуировали крупный ТРЦ (видео)

9 февраля в Новокузнецке экстренно эвакуировали всех посетителей и сотрудников ТРЦ «Сити Молл».

Администрация ТРЦ получила анонимное сообщение о минировании здания. Примерно в 19:10 сработала пожарная тревога. Персонал в срочном порядке эвакуировал посетителей и вызвал оперативные службы.

«В итоге из здания ТРЦ на улицу вывели всех. Тех, кто сдал куртки в гардероб, тоже эвакуировали в том, в чём они были», - пожаловались посетители.

На месте также были сотрудники МЧС и бригады скорой помощи. Сообщается, что для сотрудников «Сити Молла» пригнали несколько пассажирских автобусов, чтобы люди не мёрзли на улице, пока здание проверяют оперативные службы.

Фото, видео: vk.com/«Новокузнецк ОНЛАЙН».