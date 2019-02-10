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В Новокузнецке подожгли квартиру

10 февраля 2019 в 11:51

Пожар произошел в пятиэтажке на улице Покрышкина. Сообщение о возгорании поступило в 04:17.

К тушению пожара привлекались 10 человек и три единицы техники. Погасить пламя удалось в 04:25.

«Обгорели постельные принадлежности в однокомнатной квартире на третьем этаже. Сотрудники МЧС спасли одного человека – хозяина квартиры», - рассказали о последствиях случившегося в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Предварительная причина случившегося – поджог.


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