Кузбасские осужденные запустили производство кетчуп и майонез

Отмечается, что все соусы изготавливаются по классическим рецептам.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Кемеровской области, для производства кетчупа и майонеза специально купили нужное современное оборудование, в том числе дозатор жидких продуктов и запайщик.

Пока на линии производства кетчупа и майонеза задействованы двое осужденных. Они изготавливают соусы по классическим рецептам. Объём каждой пачки составляет 200 граммов. Мощность цеха рассчитана на 2 000 упаковок.

Соусы планируется продавать в ведомственных магазинах, которые находятся в исправительных учреждениях и СИЗО области.

Фото: ГУФСИН по Кемеровской области.