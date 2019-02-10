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Кузбасские осужденные запустили производство кетчуп и майонез

10 февраля 2019 в 13:03

Отмечается, что все соусы изготавливаются по классическим рецептам.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Кемеровской области, для производства кетчупа и майонеза специально купили нужное современное оборудование, в том числе дозатор жидких продуктов и запайщик.

Пока на линии производства кетчупа и майонеза задействованы двое осужденных. Они изготавливают соусы по классическим рецептам. Объём каждой пачки составляет 200 граммов. Мощность цеха рассчитана на 2 000 упаковок.

Соусы планируется продавать в ведомственных магазинах, которые находятся в исправительных учреждениях и СИЗО области.

 

Фото: ГУФСИН по Кемеровской области.


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