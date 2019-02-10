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Кемеровчанин отсудил у дорожников больше 300 000 рублей за выбоину

10 февраля 2019 в 15:11

Мужчина попал в ДТП из-за отсутствия дорожных знаков и ограждений. Кемеровчанин попал в аварию на своём BMW, потому что выбоина на дороге не была обозначена дорожным знаком и оградительными устройствами. Ущерб составил около 300 000 рублей.

Суд установил, что обслуживает этот участок дороги Кемеровский филиал АО «Кемеровское ДРСУ».

В соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, предельные размеры выбоин на проезжей части не должны превышать 15 см в длину, 60 см – в ширину и 5 см в глубину. Однако размеры выбоины, на которую совершил наезд кемеровчанин, оказались больше допустимых.

В итоге суд Центрального районного суда города Кемерово взыскал с АО «Кемеровское ДРСУ» взыскано около 330 000 рублей.


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