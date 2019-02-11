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Ночью в Новокузнецке трагически погибли дети

11 февраля 2019 в 10:20

11 февраля в Новокузнецке загорелся частный жилой дом по проезду Урюпинский. Сигнал о пожаре спасатели получили в 1:32. Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, на момент прибытия первого подразделения дом был полностью объят пламенем.

«Самостоятельно эвакуировались пять человек, в том числе трое детей», - рассказали в ведомстве.

Всего к тушению возгорания от чрезвычайного ведомства привлекались 21 человек и пять единиц техники. Огонь локализовали в 01:41, а ликвидировали в 01:59. Общая площадь пожара составила 45 кв. м.

По информации СМИ, в результате пожара погибли двое детей, ещё два человека получили травмы, им потребовалась медицинская помощь.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.


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