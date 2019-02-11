В Кузбассе горела надворная постройка, есть погибший

В ночь на воскресенье, 10 февраля, в Междуреченске загорелась частная надворная постройка. Инцидент произошёл на улице Белинского в третьем часу ночи.
По данным ГУ МЧС Кузбасса, на место происшествия выезжали девять сотрудников ведомства и три единицы техники.
В результате пожара в сгоревшей постройке было обнаружено тело 69-летней хозяйки жилища. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», предварительно установлено, что пенсионерка погибла от отравления угарным газом.
Причиной возгорания названо нарушение правил эксплуатации печного отопления.
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