В Кузбассе горела надворная постройка, есть погибший

В ночь на воскресенье, 10 февраля, в Междуреченске загорелась частная надворная постройка. Инцидент произошёл на улице Белинского в третьем часу ночи.

По данным ГУ МЧС Кузбасса, на место происшествия выезжали девять сотрудников ведомства и три единицы техники.

В результате пожара в сгоревшей постройке было обнаружено тело 69-летней хозяйки жилища. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», предварительно установлено, что пенсионерка погибла от отравления угарным газом.

Причиной возгорания названо нарушение правил эксплуатации печного отопления.