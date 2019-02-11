Кузбассовцы подписывают петицию против частной скорой помощи

В Сети появилась петиция против частной скорой помощи, которую планируют запустить в Кузбассе вместо государственной. Автор документа требует сохранить в полном объёме государственную «скорую».
«В случае неожиданного банкротства «частника» остатки государственной «скорой» просто не справятся с прежним объёмом работ. Наш город с опасными промышленными производствами всегда должен быть готов к возможным чрезвычайным ситуациям, и наличие сильной государственной службы скорой помощи является необходимым условием для этого», – говорится в петиции.
Менее чем за сутки документ подписали более 600 человек. Автор инициативы отмечает, что за несколько дней под печатным вариантом петиции удалось собрать несколько тысяч подписей.
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