Кузбассовцы подписывают петицию против частной скорой помощи

В Сети появилась петиция против частной скорой помощи, которую планируют запустить в Кузбассе вместо государственной. Автор документа требует сохранить в полном объёме государственную «скорую».

«В случае неожиданного банкротства «частника» остатки государственной «скорой» просто не справятся с прежним объёмом работ. Наш город с опасными промышленными производствами всегда должен быть готов к возможным чрезвычайным ситуациям, и наличие сильной государственной службы скорой помощи является необходимым условием для этого», – говорится в петиции.

Менее чем за сутки документ подписали более 600 человек. Автор инициативы отмечает, что за несколько дней под печатным вариантом петиции удалось собрать несколько тысяч подписей.