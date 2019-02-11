В СК рассказали подробности трагической гибели детей в Кузбассе

В понедельник, 11 февраля, в посёлке Листвяги Куйбышевского района Новокузнецка сгорел дом, в котором проживала многодетная семья.

Как рассказали в следственном комитете, после тушения на втором этаже были обнаружены тела шестилетнего и 10-летнего мальчиков. Кроме того, в больницу были доставлены 37-летний мужчина и 10-летний ребёнок. К счастью в пожаре не пострадали 30-летняя супруга и ещё двое малолетних детей – трёх и семи лет.

По данным СУ СК РФ по Кемеровской области, ночью взрослые проснулись от того, что в комнате было много дыма, а на кухне распространялся огонь.

«Родители смогли вынести из горящего дома троих детей, еще двоих сыновей мужчина спасти не смог. Соседи вызвали сотрудников МЧС и «скорую помощь», — сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». В рамках расследования будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точную причину возгорания, а судебно-медицинская экспертиза определит причину смерти погибших. По предварительным данным, пожар возник от печи отопления.