В Кемерове в легковушке зажало мужчину

Вечером 10 февраля на улице Стахановская, 1а лоб в лоб столкнулись Honda и КамАЗ. В результате ДТП в легковушке оказался зажат мужчина. Пострадавшего из покорёженного авто доставали спасатели.

«Первым делом спасатели отключили аккумуляторные батареи во избежание возгорания. Затем специалисты разжали двери специальными инструментами, деблокировали и осторожно вытащили мужчину из салона», — сообщили в пресс-службе Кемеровской службы спасения.

Пострадавшего госпитализировали. Медики диагностировали у него перелом бедра.

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.