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В Кемерове в легковушке зажало мужчину

11 февраля 2019 в 14:33

Вечером 10 февраля на улице Стахановская, 1а лоб в лоб столкнулись Honda и КамАЗ. В результате ДТП в легковушке оказался зажат мужчина. Пострадавшего из покорёженного авто доставали спасатели.

«Первым делом спасатели отключили аккумуляторные батареи во избежание возгорания. Затем специалисты разжали двери специальными инструментами, деблокировали и осторожно вытащили мужчину из салона», — сообщили в пресс-службе Кемеровской службы спасения.

Пострадавшего госпитализировали. Медики диагностировали у него перелом бедра.

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.


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