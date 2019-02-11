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Новокузнечанин избил женщину с детьми из-за места в маршрутке

11 февраля 2019 в 16:02

Полицейские организовали проверку после публикации информации о нападении новокузнечанина на женщину с детьми.

«В публикации СМИ говорилось о нападении на женщину в салоне автобуса в Новокузнецке, которое произошло якобы из-за нежелания одного из пассажиров уступить место ей и её малолетним детям», – пояснили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Правоохранители намерены установить автобус, в котором произошёл конфликт, а также изучить записи с камер видеонаблюдения.

Так как сигнал о случившемся в полицию не поступал, правоохранители просят потерпевшую и очевидцев позвонить по телефонам: 8 (3843) 57-44-02 либо «02».


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