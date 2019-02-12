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В Анжеро-Судженске закрыли опасный ТЦ

12 февраля 2019 в 09:36

Приставы повторно закрыли ТЦ «Экватор», расположенный в Анжеро-Судженске. Специалисты уже проверяли торговый центр и тогда в здании, где кроме магазинов есть детская игровая зона, нашли многочисленные нарушения по пожарной безопасности. Повторная проверка показала, что устранены они не были.

«Выявленные в ходе проверки торгового центра нарушения противопожарной безопасности создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц», — сообщили в УФССП РФ по Кемеровской области.

Приставы опечатали все двери в ТЦ, оставив доступ к помещениям только сотрудникам, чтобы те смогли устранить выявленные нарушения. Торговый центр будет закрыт до тех пор, пока все нарушения не устранят.

 

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.


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