В Анжеро-Судженске закрыли опасный ТЦ

Приставы повторно закрыли ТЦ «Экватор», расположенный в Анжеро-Судженске. Специалисты уже проверяли торговый центр и тогда в здании, где кроме магазинов есть детская игровая зона, нашли многочисленные нарушения по пожарной безопасности. Повторная проверка показала, что устранены они не были.

«Выявленные в ходе проверки торгового центра нарушения противопожарной безопасности создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц», — сообщили в УФССП РФ по Кемеровской области.

Приставы опечатали все двери в ТЦ, оставив доступ к помещениям только сотрудникам, чтобы те смогли устранить выявленные нарушения. Торговый центр будет закрыт до тех пор, пока все нарушения не устранят.

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.