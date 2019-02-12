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В Прокопьевском районе столкнулись два снегохода, есть погибший

12 февраля 2019 в 09:45

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», 37-летний кузбассовец катался на снегоходе и увяз в снегу. За ним на другом снегоходе ехал 35-летний мужчина. По предварительной версии, он своевременно не заметил знакомого и наехал на застрявшее в сугробе транспортное средство.

В результате оба участника аварии получили травмы различной степени тяжести. Впоследствии 37-летний житель региона скончался.

Отмечается, что у обоих водителей не было права управления снегоходами.


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