В Прокопьевском районе столкнулись два снегохода, есть погибший

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», 37-летний кузбассовец катался на снегоходе и увяз в снегу. За ним на другом снегоходе ехал 35-летний мужчина. По предварительной версии, он своевременно не заметил знакомого и наехал на застрявшее в сугробе транспортное средство.

В результате оба участника аварии получили травмы различной степени тяжести. Впоследствии 37-летний житель региона скончался.

Отмечается, что у обоих водителей не было права управления снегоходами.