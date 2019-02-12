В Ленинске-Кузнецком трое парней жестоко избили правоохранителей

Инцидент произошел в конце января 2019 года в городе Полысаево, в кафе на улице Крупская.

Пять правоохранителей прибыли по сигналу тревожной кнопки в одно из городских кафе и пытались успокоить 19-летнего парня, который ударил девушку и продолжал конфликтовать с ней. За приятеля стали «заступаться» сразу семь подростков. Молодые люди устроили потасовку.

«Компания специально разделила сотрудников вневедомственной охраны по залу: троих оттеснили к входу, одного держали в центре, а ещё один сотрудник оказался в углу. При этом агрессивно к ним настроены были три подростка, которые наносили удары руками, ногами, деревянной битой, предметами мебели», – рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Молодые люди попытались также отобрать у росгвардейцев резиновые палки и табельное оружие. Двое сотрудников вневедомственной охраны сделали предупредительные выстрелы из табельного оружия в потолок, однако злоумышленники никак не отреагировали. Напротив, один из подростков стал угрожать ножевым ранением. Тогда сотрудник Росгвардии выстрелил в сторону парня.

«Парни битами избили экипаж, один из сотрудников выстрелил в сторону подростка и попал ему в живот», – пояснили свидетели.

После этого выстрела агрессивная компания успокоилась. До прибытия «скорой помощи» росгвардейцы оказали первую помощь раненому. Его госпитализировали, а остальных подростков задержали.

В итоге троих подростков в возрасте 16-ти и 17 лет обвиняют в жестоком избиении сотрудников Росгвардии, ведется расследование. Предварительно установлено, что сотрудник вневедомственной охраны правомерно применил табельное оружие.