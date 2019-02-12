Блог с тобой ›› Новости ›› В Ленинске-Кузнецком трое парней жестоко избили...

В Ленинске-Кузнецком трое парней жестоко избили правоохранителей

12 февраля 2019 в 10:08

Инцидент произошел в конце января 2019 года в городе Полысаево, в кафе на улице Крупская.

Пять правоохранителей прибыли по сигналу тревожной кнопки в одно из городских кафе и пытались успокоить 19-летнего парня, который ударил девушку и продолжал конфликтовать с ней. За приятеля стали «заступаться» сразу семь подростков. Молодые люди устроили потасовку.

«Компания специально разделила сотрудников вневедомственной охраны по залу: троих оттеснили к входу, одного держали в центре, а ещё один сотрудник оказался в углу. При этом агрессивно к ним настроены были три подростка, которые наносили удары руками, ногами, деревянной битой, предметами мебели», – рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Молодые люди попытались также отобрать у росгвардейцев резиновые палки и табельное оружие. Двое сотрудников вневедомственной охраны сделали предупредительные выстрелы из табельного оружия в потолок, однако злоумышленники никак не отреагировали. Напротив, один из подростков стал угрожать ножевым ранением. Тогда сотрудник Росгвардии выстрелил в сторону парня.

«Парни битами избили экипаж, один из сотрудников выстрелил в сторону подростка и попал ему в живот», – пояснили свидетели.

После этого выстрела агрессивная компания успокоилась. До прибытия «скорой помощи» росгвардейцы оказали первую помощь раненому. Его госпитализировали, а остальных подростков задержали.

В итоге троих подростков в возрасте 16-ти и 17 лет обвиняют в жестоком избиении сотрудников Росгвардии, ведется расследование. Предварительно установлено, что сотрудник вневедомственной охраны правомерно применил табельное оружие.


Читайте также

Content 1017179245 990x598
Главврач кузбасской больницы получила срок за жадность
Content
Подробности аварии с участием пьяного кузбасского чиновника
Content 586624815 w640 h640 tungus 1
В Кузбассе снегоход сбил лыжника
Content img 2111 mainphoto mainphoto
В Юрге горит свалка: глубинный пожар тушат военные

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?