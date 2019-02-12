В Кемерове на Ленина эвакуировали детский сад

11 февраля в Кемерове на проспекте Ленина экстренно эвакуировали детский сад. Причиной тревоги стала подброшенная игрушка.

Сотрудники дошкольного учреждения вызвали оперативные службы, а потом отвели воспитанников в соседний детский сад.

«Неизвестный подбросил к воротам детского сада мягкую игрушку. Воспитатели быстро одели детей, как смогли, куртки и штаны на голое тело и отвели их в соседний детский сад», - цитируют СМИ осведомлённый источник.

На месте работали оперативные службы, в том числе кинологи. Опасных предметов найдено не было. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.