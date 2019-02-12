Кемеровчанки готовы на все ради внимания Басты и Тимати

На прошлой неделе в Москве появились билборды с надписями «Баста, послушай мои песни!» и «Тимати, послушай мои песни!» Билборды разместили две молодые певицы из Кемерово – Анастасия Алентьева (сценический псевдоним – Асия) и Виолетта Бухмиллер (B2T).

Девушки хотят, чтобы знаменитые исполнители послушали их песни.

Кроме призыва к Басте, на билборде Асии есть надпись «…Идете под венец, а я к успеху» – вероятно, строчка из ее песни. Судя по инстаграму девушки, она давно занимается музыкой. Три ее трека уже выложены на сервисе Apple Music.

На билборде Виолетты напечатаны строчки «…Меня ты не найдешь на площадках и билбордах, я в омуте ночном, пока ты тут строишь Мордор…» Ее дебютный альбом «Мой.Рай.Он» можно послушать Вконтакте.

Свой флешмоб девушки продолжили и в соцсетях: они призвали подписчиков делать репосты в Инстаграм и отмечать аккаунты Басты и Тимати с хештегами #бастапослушай и #тиматипослушай.

Поможет ли это молодым певицам достучаться до Black Star и «Газгольдер»?