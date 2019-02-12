В Ленинске-Кузнецком две девушки порезали ножом мужчину

По версии следствия, осенью прошлого года девушки 15-ти и 20-ти лет обсуждали конфликт, который произошёл у одно из них с 42 летним местным жителем. При разговоре присутствовал их 16-летний знакомый, который и предложил проучить обидчика.

«Все вместе молодые люди пошли к дому мужчины. Затем они позвонили ему и попросили выйти на улицу. Когда тот вышел, подросток сразу потребовал у него деньги, угрожая при этом избиением. После чего компания завела изрядно выпившего мужчину к нему в квартиру», - рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Угрожая потерпевшему убийством, молодые люди нанесли ему несколько поверхностных ножевых ранений в спину и стали требовать деньги. Испугавшись, мужчина отдал обвиняемым имеющуюся сумму денег и мобильный телефон. Затем преступники обыскали квартиру и похитили банковскую карту, кроссовки, несколько бутылок алкоголя и скрылись с места преступления.

Пострадавший сам вызвал сотрудников полиции и «скорую помощь». Подозреваемых задержали по горячим следам. Всё похищенное, кроме спиртного, вернули владельцу.

Обвиняемый признали вину и сотрудничали со следствием. В ближайшее время все трое предстанут перед судом.