Ильдар Узбеков: «Можно поблагодарить власти Кузбасса за принципиальную позицию в отношении «Тишинского»

На прошлой неделе губернатор Кузбасса поставил точку в давнем споре о разработке нового угольного месторождения «Тишинское» возле Новокузнецка.

Напомним, комплексная программа, предусматривающая разработку новых участков, среди которых было данное месторождение, вызвало большую обеспокоенность у местных жителей. Горожане были категорически против дальнейшего развития угольных предприятий вблизи жилых районов. Недовольство было связано прежде всего с экологической обстановкой в Новокузнецке.

8 февраля Сергей Цивилев выступил против разработки угольного участка. Письмо об исключении участка из программы разработки было направлено в Минэнерго РФ. По его заявлению, главе Новокузнецка и Новокузнецкого района дано поручение о создании на месте спорного участка особой охраняемой территории.

Решение губернатора Кузбасса нашло поддержку не только у жителей региона, но и у ведущих предпринимателей в сфере угледобычи. Так, разделил опасение новокузнечан управляющий компании «Сибуглемет» и руководитель фонда CoalFuture Ильдар Узбеков.

По его мнению, планировавшийся способ добычи угля на новом разрезе является экологически пагубным.

«Добыча угля открытым способ была бы крайне опасна в этом районе, учитывая близость Новокузнецка и нескольких сел − Недорезово, Иганино, Красулино, Чичербаево. Новоильинский район – один из самых чистых в регионе – мог стать зоной экологического бедствия. Под “удар” попали бы порядка 100 тыс. человек!», - отмечает Узбеков.

Глава венчурного фонда напомнил, что пылегазовое облако, возникающее при угледобыче, может распространяться на значительные расстояния – до 20−30 км. При этом нельзя было сбрасывать со счетов и сейсмологическую ситуацию в контексте активного развития города. согласно плану застройки Новокузнецка, жилой фонд должен расширяться именно в направлении месторождения «Тишинское», что при его функционировании с возможным последующим оседанием земной поверхности и эрозией почвы, было бы невозможно. А это свыше 5 тыс. квартир для кузбассовцев.

Теперь, по распоряжению Сергея Цивилёва, на данном участке будет создана особо охраняемая территория.

«Создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является важным требованием, обусловленным необходимостью создания экологического барьера в условиях повышенной экологической опасности такого региона, как Кузбасс», - поддержал Ильдар Узбеков.

По словам управляющего «Сибуглемета», можно только поблагодарить областные и муниципальные власти за принципиальную позицию по ситуации вокруг нового угольного разреза.

«Сохранение экосистемы – важнейшая задача, в том числе и для руководителей угледобывающих предприятий, которые просто обязаны модернизировать производственные процессы для снижения экологического ущерба», − подчеркнул он.

Сергей Цивилёв рассказал, что на месте несостоявшегося месторождения планируется создание парковой зоны с местами отдыха для горожан. В ближайшее время состоится обсуждение вариантов использования рекреационной зоны.