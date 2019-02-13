На столицу Кузбасса обрушились ледяные иглы

Из-за резкого потепления жители Кемерова стали свидетелями необычного погодного явления. Об интересном виде атмосферных осадков рассказали сотрудники Гидрометеоцентра.

«В Кемерове без осадков, но присмотревшись можно заметить пролетающие снежинки. Это – ледяные иглы! Ледяные иглы представляют собой очень мелкие ледяные кристаллы, размерами от сотых долей миллиметра до миллиметра, иногда крупнее. Сверкая днем на солнце, или ночью в свете фонарей, они парят в приземном слое воздуха при безоблачном небе или при высокой облачности», — написала в своём Instagram пресс-секретарь областного Гидрометеоцентра Наталья Полуэктова.

Особенно заметны необычные ледяные образования при свете солнца. А интересен этот вид атмосферных осадков тем, что они практически невесомы, хотя визуально видны и дают блеск при освещении.