В Кузбассе во время обвала на шахте погиб горняк

ЧП произошло 8 февраля в шахте «Кыргайская» в Прокопьевском районе. Один горняк погиб и ещё один получил травмы во время обвала в монтажной камере конвейерного штрека.

«Около 20.30 поступило сообщение о том, что в забое на «Шахте «Кыргайская» в Прокопьевском районе произошло обрушение горной массы. В этот момент на аварийном участке находились три человека: 46-летний подземный рабочий погиб, 41-летний рабочий получил травму ноги, его госпитализировали, еще один рабочий не пострадал», — сообщили в СК по Кемеровской области.

По факту гибели человека на угледобывающем предприятии уже организована доследственная проверка. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и следственная группа. Как сообщают СК, следователи попытаются получить максимально полную информацию от руководства и коллег горняков, изучают документацию.

Проверку по факту инцидента на шахте «Кыргайская» в Прокопьевском районе организовала и прокуратура Кемеровской области. Сотрудников интересует соблюдение законодательства об охране труда и промышленной безопасности.