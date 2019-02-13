Пьяный глава кузбасского посёлка попал в ДТП (видео)

По словам очевидцев, авария произошла рядом с посёлком Пионер. После случившегося чиновник просто уснул в машине.

12 февраля рядом с кемеровским посёлком Пионер съехал в кювет автомобиль УАЗ. «Авария произошла около 13:00. В ДТП попал глава одного их сельских поселений Кемеровского района», - сообщают СМИ со ссылкой на свидетелей случившегося.

Очевидцы последствий предположили, что водитель двигался с большой скоростью со стороны Ягуновки и вылетел на обочину.

«Я проезжал там два раза. Позже он уже пьяный спал в машине ДПС, а трактор откапывал его УАЗ. То, что он был пьян, это 100%», – цитируют СМИ свидетелей.

Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.

Фото, видео: vk.com / «Регион-42 Кемерово».