Главврач кузбасской больницы получила срок за жадность

Главный врач Центральной городской больницы Калтанского городского округа получила срок за злоупотребление полномочиями. Судом установлено, что женщина пользовалась своим служебным положением.

«Она трудоустроила себя по совместительству на 0,25 ставки на должность врача-педиатра поликлиники с доплатой 75 % за увеличенный объем работы с 2011 по июнь 2016 года. Однако обязанности педиатра подсудимая никогда не исполняла. В результате больнице был причинён ущерб в размере 300 тысяч рублей», — сообщили в областной прокуратуре.

В итоге главврача приговорили к 1,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года. Осуждённая пыталась обжаловать приговор, но суд оставил ранее принятое решение без изменений. Сейчас женщин уволена с должности главврача и работает участковым врачом-педиатром.