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Подробности аварии с участием пьяного кузбасского чиновника

13 февраля 2019 в 12:41

ДТП произошло 12 февраля в кемеровском посёлке Пионер на улице Троцкая.

«Водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением, допустил занос, в результате чего машина выехала на полосу встречного движения и совершила наезд на снежный вал на обочине дороги. В момент ДТП в автомобиле пассажиров не было, водитель травм не получил», – рассказали подробности в ГИБДД.

Как сообщили в ГИБДД, медицинское освидетельствование показало, что водитель управлял машиной в состоянии опьянения. По словам очевидцев, за рулём машины был глава Ясногорского сельского поселения Александр Черепанов. 

Отмечается, что мужчина уснул сразу после аварии. Автомобилиста уже привлекли к административной ответственности.

Видео с места аварии можно посмотреть ТУТ.

 

Фото: vk.com / "Регион-42 Кемерово".


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