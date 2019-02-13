В Кузбассе снегоход сбил лыжника

Инцидент произошел в Шерегеше на трассе «Панорама» (гора Зелёная). Как сообщают очевидцы, мужчина получил серьёзные травмы, в том числе открытый двойной перелом.

«Сообщение о столкновении поступило диспетчерам в 11:11. В столкновении пострадали и лыжник, и снегоходчик. У водителя снегохода небольшое сотрясение, мужчина отказался от госпитализации и уехал на машине самостоятельно. У 36-летнего лыжника, жителя Новосибирска, в результате столкновения произошёл открытый перелом левой голени», - пояснили в областной поисково-спасательной службе Агентства по защите населения и территории Кемеровской области.

Сбитого лыжника спустили с горы и на карете скорой помощи увезли в Таштагол. Он госпитализирован.