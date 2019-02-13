В Юрге горит свалка: глубинный пожар тушат военные

Пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов начался ещё в субботу, 9 февраля. Горение мусора продолжается уже несколько дней.

Из-за крупного пожара на городском полигоне твёрдых бытовых отходов близлежащие микрорайоны оказались затянуты дымом. Для ликвидации тления мусора городские власти привлекли военных и военную технику из Юргинского гарнизона.

«Открытое горение быстро потушили, сейчас тлеет мусор на глубине, на территории работают сотрудники МЧС, военные и сотрудники ЖКХ. Сегодня уже нет такого дыма, как в предыдущие дни и жители ближних улиц могут дышать свободно», — сообщили в мэрии Юрги.

По сведениям СМИ, изначально площадь пожара на полигоне ТБО превышала 100 квадратных метров, за несколько дней силами сотрудников его фирмы и военных её удалось сократить до 50 квадратных метров.