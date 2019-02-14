Следственный комитет закрыл дело о гибели девочки в холодильнике

Гибель семилетней беловчанки Маши Перевозчиковой несчастным случаем.

Как сообщили в областном управлении СК, в смерти ребёнка не нашли никакого криминала.

Напомним, семилетняя девочка исчезла в мае 2018 года, ребёнка искали несколько дней. Тело Маши нашли в старом холодильнике на участке, принадлежащем семье родителей девочки, при этом некоторые обстоятельства исчезновения позволяли предполагать, что ребёнок мог стать жертвой преступника.

Следствие по факту смерти девочки длилось несколько месяцев, однако никаких подозреваемых в уголовном деле так и не появилось. Помимо осмотра и вскрытия тела ребёнка, была проведена также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

В итоге уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием события какого-либо преступления.