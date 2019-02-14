В Кузбассе заключённые шлют друг другу валентинки

В женской колонии прошёл мастер-класс по изготовлению бумажных сердечек.

В ИК-50 осужденным рассказали об истории праздника, а затем женщины собрали валентинки-оригами для своих близких. Теперь заключённые мужских колоний получат бумажные сердечки-валентинки от своих жён, которые содержатся в женской колонии в Кузбассе.

«Большая часть валентинок отправится к родственникам осужденных, но у двух женщин мужья тоже отбывают наказание в исправительных учреждениях. Кроме того, похожий мастер-класс прошёл в мужской воспитательной колонии, где юноши сделали валентинки для своих близких из глины», - сообщили в ГУ ФСИН.

А вот осужденные из мужских колоний просто отправили своим женщинам любовные письма.

Фото: ГУ ФСИН по Кемеровской области.