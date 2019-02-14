Кузбассовец решил наладить отношения с соседом с помощью топора

Житель Прокопьевского района прорубил дверь соседа топором, когда тот не впустил его в дом.

Следствием установлено, что 26-летний кузбассовец выпивал в сельском клубе. Во время застолья он поругался со своим соседом, который также находился в развлекательном заведении со своей женой. После того как все разошлись, обвиняемый решил продолжить разговор и пошёл к соседям домой, но двери ему никто не открыл. Тогда он сходил за топором и сломал входные двери, после чего зашёл в жилище.

Хозяева дома вызвали полицию. «Общительный» сосед признал свою вину и добровольно возместил ущерб за сломанные двери в размере 14 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении него направлено в суд.