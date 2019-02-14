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В Кузбассе из-за наводнения погиб мужчина

14 февраля 2019 в 12:41

45-летний житель Прокопьевского района утонул в собственном доме.

В Прокопьевске в районе шахты имени Джержинского на реке прорвало дамбу и подтопило частный сектор. В результате зимнего наводнения в собственном доме погиб 45-летний мужчина.

По факту случившегося областной следственный комитет возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УР РФ «Причинение смерти по неосторожности.

«Сейчас следствие устанавливает источник и правильность сброса воды в реку Аба, который повлёк подъём уровня воды в реке», — рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.


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