В Новокузнецке затопило одну из улиц Центрального района (видео)

В ночь на 14 февраля на проспекте Ермакова произошла серьезная коммунальная авария.

В доме №5 прорвало трубу холодного водоснабжения, в результате без воды остались более 20 жилых домов остались без воды.

«На время ремонтных мероприятий частично или полностью прекращена подача холодной воды в 20 с лишним домов на пр. Ермакова, пр. Кузнецкстроевский, ул. Павловского, ул. Тольятти. Под ограничение попали в том числе детский сад № 6, женская консультация № 1, бизнес-центр «Сити». Восстановительные работы могут затянуться до вечера (19:00-21:00) 14 февраля», — сообщает «Новокузнецк.RU».

Отсутствие воды стало не единственной трудностью, с которой пришлось столкнуться горожанам из-за внезапного потопа. Чтобы добраться до своих автомобилей или просто перейти улицу местные жители надевали на ноги пакеты.

В пресс-службе администрации Новокузнецка пояснили, что аварию, по предварительной информации, планируют устранить до 15:00 14 февраля. В настоящее время на месте происшествия работают коммунальщики.

Фото, видео: novokuznetsk.ru